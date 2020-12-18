Son Dakika | Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan, hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1999-2009'da Belediye Başkanlığı yapan İsmail Turan (66), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomlarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1999-2009'da Belediye Başkanlığı yapan İsmail Turan (66), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomlarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaklaşık 2 hafta önce Kovid-19'a yakalanan ve yaşam mücadelesini kaybeden Turan için belediye binası önünde cenaze töreni düzenlendi.
Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Kovid-19'in Turan gibi ilçede sevilen kişileri hayattan kopardığını söyledi.
Turan'ın naaşı Kırıkhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız