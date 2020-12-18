Son Dakika | Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan, hayatını kaybetti
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Son Dakika | Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan, hayatını kaybetti

18.12.2020 14:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:23
Son Dakika | Eski Kırıkhan Belediye Başkanı İsmail Turan, hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1999-2009'da Belediye Başkanlığı yapan İsmail Turan (66), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomlarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1999-2009'da Belediye Başkanlığı yapan İsmail Turan (66), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) semptomlarıyla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 hafta önce Kovid-19'a yakalanan ve yaşam mücadelesini kaybeden Turan için belediye binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, törende yaptığı konuşmada, Kovid-19'in Turan gibi ilçede sevilen kişileri hayattan kopardığını söyledi.

Turan'ın naaşı Kırıkhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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