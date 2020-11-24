Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi
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Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi

24.11.2020 19:35 | Son Güncelleme: 24.11.2020 19:52

Son dakika: Geçtiğimiz günlerde BBC'ye verdiği röportajda Berat Albayrak'ın istifası ve Parlamenter Sistem hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, AK Parti MYK tarafından oy birliğiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

AK Parti'den yapılan açıklamada AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda 22. ve 23. dönem Diyarbakır Milletvekili M.İhsan Arslan Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildiği duyuruldu.

AK Parti'nin kurucuları arasında yer alan İhsan Arslan, BBC'ye verdiği röportajda Berat Albayrak'ın istifası ve Parlamenter Sistem hakkında çarpıcı ifadeler kullanmıştı. "Parlamenter sisteme geçişin çok uzak olmadığını düşünüyorum" diyen Arslan, Berat Albayrak'ın istifasına ilişkinse, "Bu yanlış adımın sonucudur bugün gelinen nokta. Keşke bu görev verilmeseydi." dedi.

İHSAN ARSLAN KİMDİR?

1 Ocak 1948 tarihinde Sason'da doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Ayşete'dir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Kamu'da memurluk ve öğretmenlik yaptı.

İhracat-ithalat ağırlıklı olmak üzere ticari faaliyetlerde bulundu. Zaman gazetesinin imtiyaz sahibi oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazı yazarak aktif gazetecilik yaptı. Mazlum-Der'in iki dönem genel başkanlığını yaptı.

Sağlık, Eğitim ve Dayanışma Vakfı (SEDAV) Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürütmektedir. 22. Dönem Diyarbakır Milletvekili.

İyi düzeyde Arapça ve Farsça biliyor. Evli ve 5 çocuk babasıdır.

Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi

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