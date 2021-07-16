Son dakika... Eşinin silahlı saldırısına uğrayan polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haber: Eşinin silahlı saldırısına uğrayan polis memuru hayatını kaybetti Samsun'da evlerinde eşinin silahlı saldırısına uğrayan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.

Eşinin silahlı saldırısına uğrayan polis memuru hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da evlerinde eşinin silahlı saldırısına uğrayan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil evlerinde aralarında tartışma çıkan eşi Yasemin Çitil'in silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil can haliyle kendini evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atarak kaçmak istedi. Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kaldı. Bu sırada balkona çıkan Yasemin Çitil, " Bunu hak etmişti" diye bağırdı. Devire gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Emrullah Çitil 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Emrullah Çitil'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Karayolları Müdürlüğünde memur olarak çalıştığı öğrenilen Yasemin çitil ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay