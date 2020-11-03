Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti
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Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti

03.11.2020 14:39 | Son Güncelleme: 03.11.2020 16:04

Mersin'in Tarsus ilçesinde Gültekin Çınar, boşanma aşamasında olduğu ve kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran eşi Güleser Çınar ile kayınvalidesi Nuray Altunay ve baldızı Mislina Yılmaz'ı tabancayla vurarak öldürüp intihara etti.

Öğlen saatlerinde Tarsus'a bağlı Yarbay Şemsettin Mahallesi'nde meydana gelen olanda Gültekin Çınar, bir süre önce evi terk edip, baba evine giden boşanma aşamasındaki eşi Güleser Çınar ile konuşmaya gitti. Burada 9 yıllık evli 3 çocuk sahibi çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Gültekin Çınar, yanındaki tabancayı çekip eşi Güleser Çınar ve kayınvalidesi Nuray Altunay ile baldızı Mislina Yılmaz'a peş peşe ateş etti. Gültekin Çınar, ardından silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti.

DAMAT DA KURTARILAMADI

Komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Nuray Altunay ile kızları Güleser Çınar ve Mislina Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gültekin Çınar da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Anne ve 2 kızının cansız bedenleri de yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

UZAKLAŞTIRMA TEDBİRİ KALDIRILMIŞ

Hayatını kaybeden Güleser Çınar'ın, 22 Haziran'da Aile İçi Şiddet Bürosu'na başvurduğu ve 30 gün süreyle eşi hakkında evden uzaklaştırma kararı aldırdığı, ancak daha sonra çiftin kendi isteği ile mahkemeye dilekçe verdiği ve tedbirin 3 Temmuz'da kaldırıldığı belirlendi.

Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

Haber Yorumları (4)
SEREN CANJ: Millet geçinemiyor zor durumda bunalım yaşıyor sonuçlar bu işte yeni büyük Türkiye işte bu
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BAK HELE: Adana Mersin serseri yatağı NOKTA
Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
ADANALI: BAŞKA YERDE OLAY OLMUYORMU , DERDİNİZ NE ADANA İLE
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