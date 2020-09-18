Son dakika! Eşinden sonra akrabasını bıçaklanma anı kamerada
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Son dakika! Eşinden sonra akrabasını bıçaklanma anı kamerada

Son dakika habere göre DİYARBAKIR'da, barışmak için buluştuğu ayrı yaşadığı eşi Sevda Y.'yi (35) 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Samet Y.'nin (40) olayın ardından buluştuğu akrabası T.K.'yi bıçaklama anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Son dakika! Eşinden sonra akrabasını bıçaklanma anı kamerada
18.09.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 17:07

DİYARBAKIR'da, barışmak için buluştuğu ayrı yaşadığı eşi Sevda Y.'yi (35) 8 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Samet Y.'nin (40) olayın ardından buluştuğu akrabası T.K.'yi bıçaklama anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. 

Olay, dün akşam, Sur ilçesindeki Hz. Süleyman Camisi önünde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle yaklaşık 1 aydır ayrı yaşayan Samet Y., akrabalarını arayarak eşi Sevda Y. ile barışmak istediğini bildirdi. Görüşmeyi kabul eden Sevda Y., eşinin yanına gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Samet Y., eşi Sevda Y.'yi 8 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sevda Y., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. 

GÖRÜŞTÜĞÜ AKRABASINI DA BIÇAKLADI Kaçan Samet Y., olaydan sonra akrabası T.K.'yi telefonla arayarak, Dağkapı Meydanı'na çağırdı. Meydanda buluşa ikili, İskenderpasa Mahallesi Anzele Sokak'a gitti. Burada bir lokantanın önünde duran Samet Y., tezgahdan aldığı bıçağı T.K.'nin karnına sapladı. Bıçağı kaçmaya çalışan T.K.'nin sırtına sapladı. Can havliyle kaçan T.K.'yi bir süre kovaladı.  O anlar çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilerken, Samet Y. kaçarak, izini kaybettirdi. T.K. ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polis, Samet Y.'yi arıyor. 


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Burak EMEK
Burak EMEK
DHA Editörü
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