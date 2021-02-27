Eşini doğum için hastaneye yetiştiren telaşlı baba adayı, kaza yapınca çılgına döndü
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Eşini doğum için hastaneye yetiştiren telaşlı baba adayı, kaza yapınca çılgına döndü

27.02.2021 11:51 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:28

Sivas'ta hamile eşini doğum için hastaneye götürürken kaza yapan sürücü, çılgına döndü. Telaşlı baba adayı diğer sürücüye ve çevredekilere tepki gösterirken hamile kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 11.00 sıralarında kent merkezi Sivas Lisesi kavşağında meydana geldi. E.K. idaresindeki otomobil, kavşakta Y.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

EŞİNİ DOĞUMA GÖTÜRÜYORMUŞ

Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Eşini doğum için hastaneye götürdüğü öğrenilen sürücü kaza sonrası çılgına döndü. Sürücü, çarpıştığı aracın sürücüsüne ve çevredeki vatandaşlara tepki gösterdi.

Eşi doğum yapmak üzereydi, hastane yolunda yaşanan kaza çılgına çevirdi

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Hamile kadın kısa süre içerisinde olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, çiftin 3. çocuklarının dünyaya geleceği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Eşini doğum için hastaneye yetiştiren telaşlı baba adayı, kaza yapınca çılgına döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
EFE: Heycandan abisi eli ayagina dolanmis belliki
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EMRE: Yasak dönemimde trafik sakin iken nasıl kaza yapıyorsun, çocuğu sen mi doğuruyorsun yoksa kadın mı doğuruyor belli değil, adam yüzde yüz hatalı tutuklu yargılansın
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