Eşini doğum için hastaneye yetiştiren telaşlı baba adayı, kaza yapınca çılgına döndü

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Sivas'ta hamile eşini doğum için hastaneye götürürken kaza yapan sürücü, çılgına döndü. Telaşlı baba adayı diğer sürücüye ve çevredekilere tepki gösterirken hamile kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.