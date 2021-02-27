Eşini doğum için hastaneye yetiştiren telaşlı baba adayı, kaza yapınca çılgına döndü
Sivas'ta hamile eşini doğum için hastaneye götürürken kaza yapan sürücü, çılgına döndü. Telaşlı baba adayı diğer sürücüye ve çevredekilere tepki gösterirken hamile kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza saat 11.00 sıralarında kent merkezi Sivas Lisesi kavşağında meydana geldi. E.K. idaresindeki otomobil, kavşakta Y.A. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
EŞİNİ DOĞUMA GÖTÜRÜYORMUŞ
Kazada iki araçta da maddi hasar oluştu. Eşini doğum için hastaneye götürdüğü öğrenilen sürücü kaza sonrası çılgına döndü. Sürücü, çarpıştığı aracın sürücüsüne ve çevredeki vatandaşlara tepki gösterdi.
AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Hamile kadın kısa süre içerisinde olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, çiftin 3. çocuklarının dünyaya geleceği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı