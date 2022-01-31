Son dakika haber | Esenyurt'ta tekstil atölyesinde korkutan yangın

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta tekstil atölyesinde korkutan yangın

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir tekstil üretim atölyesinin en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıya sirayet etmesiyle, çatıda bulunan baca da yandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin, olay sonrası yaptığı çalışmaların ardından herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. İş yerindeki bazı kumaşların yangın sırasında zarar gördüğü tespit edildi.