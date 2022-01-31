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Son dakika haber | Esenyurt'ta tekstil atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gelen son dakika haberlerine göre Esenyurt'ta tekstil atölyesinde korkutan yangın Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta tekstil atölyesinde korkutan yangın

İSTANBUL - Esenyurt'ta 4 katlı bir tekstil üretim atölyesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi'ndeki tekstil atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir tekstil üretim atölyesinin en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin çatıya sirayet etmesiyle, çatıda bulunan baca da yandı. Çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Ekiplerin, olay sonrası yaptığı çalışmaların ardından herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. İş yerindeki bazı kumaşların yangın sırasında zarar gördüğü tespit edildi.

Son dakika haber | Esenyurt'ta tekstil atölyesinde korkutan yangın

Son dakika haber | Esenyurt'ta tekstil atölyesinde korkutan yangın

Son dakika haber | Esenyurt'ta tekstil atölyesinde korkutan yangın

Son dakika haber | Esenyurt'ta tekstil atölyesinde korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - 3. Sayfa

Osmangazi, Esenyurt, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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