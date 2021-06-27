Son dakika: ESENYURT'TA ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
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Son dakika: ESENYURT'TA ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Son dakika: ESENYURT'TA ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN POLİSLERE ZORLUK ÇIKARDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Esenyurt'ta alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, ehliyetini soran polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Esenyurt'ta alkollü olduğu öğrenilen bir sürücü, ehliyetini soran polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Dakikalarca polise direnen ve zorluk çıkaran sürücünün o anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Akevler Mahallesinde gece saatlerinde seyir halinde olan bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurdu. Otomobilin sürücüsünü aşağı indiren polisler, yaptıkları kontrolde adamın alkollü olduğunu tespit etti. Kendisinden ehliyetini isteyen polis ekiplerine tepki gösteren alkollü sürücü, ortalığı birbirine kattı. Polislere bağırmaya başlayan alkollü kişi, zorluk çıkarmaya başlayınca ekipler polis merkezine götürmek istedi. Bu sefer de direnen alkollü sürücü, polis ekiplerine dakikalarca zor anlar yaşattı. Uzun uğraş ve yaşanan arbede sonucu alkollü sürücü, polis ekiplerince karakola götürüldü. Yaşanan arbede ve tartışma anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

-----------------Alkollü sürücünün polislerle tartışması-Polis ile alkollü sürücü arasında yaşanan arbede

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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