Yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü
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Yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü

06.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 17:07

Esenler'de, yalnız yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından kapının önünde bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul Esenler'de Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak, kızı ve damadı tarafından kapının önünde bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü
Yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü
Yaşlı kadın, kızı ve damadı tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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