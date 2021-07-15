Son Dakika | Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü

İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: - Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü Esad rejiminin İdlib kırsalına düzenlediği topçu saldırısında 9 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.

- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü

İDLİB - Esad rejiminin İdlib kırsalına düzenlediği topçu saldırısında 9 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.

Esad rejimi, İdlib'in farklı bölgelerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 6'si Al-Foua'da, 3'ü İblib'de toplam 9 sivilin hayatını kaybederken, 12 sivil yaralandı. Sivil savunma yetkilileri, ölüler arasında 3 çocuğunu bulunduğunu aktardı. Saldırılar nedeniyle birçok ev ve araç da kullanılmaz hale geldi.

Son Dakika | Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü
Son Dakika | Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü
Son Dakika | Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü
Son Dakika | Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Demir Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Levent Yüksel Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Fatih Terim Mehmet Topal Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:44:11. #1.15#

title