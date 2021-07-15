Son Dakika | Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü

Son dakika haberler: - Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü Esad rejiminin İdlib kırsalına düzenlediği topçu saldırısında 9 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.

- Esad rejiminden İdlib'e topçu saldırısı: 9 ölü

İDLİB - Esad rejiminin İdlib kırsalına düzenlediği topçu saldırısında 9 sivil hayatını kaybederken, 12 sivil de yaralandı.

Esad rejimi, İdlib'in farklı bölgelerine topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 6'si Al-Foua'da, 3'ü İblib'de toplam 9 sivilin hayatını kaybederken, 12 sivil yaralandı. Sivil savunma yetkilileri, ölüler arasında 3 çocuğunu bulunduğunu aktardı. Saldırılar nedeniyle birçok ev ve araç da kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar