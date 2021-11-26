Son Dakika | Erzurum'daki otizmli çocuklar için Kuşadası tatili

KUŞADASI, AYDIN (DHA) - GENÇLİK ve Spor Bakanlığı, Erzurum'da yaşayan 50 otizmli çocuk ile ailelerini tatil için Aydın'ın Kuşadası ilçesine gönderdi. Erzurum Palandöken Otizm Derneği Başkanı Nazan Yaşarbaş, "Çocuklarımız hava şartları iyi olursa havuz, deniz, spor, resim boyama gibi faaliyetlerle eğlence tertiplenip, dolu dolu bir 3 gün yaşayacaklar" dedi.

Yakutiye ilçesindeki tarihi Erzurum Lisesi önünde bir araya gelen 50 otizmli çocuk ile aileleri iki otobüsle havalimanına götürüldü. Aileler ve çocukları, buradan da uçakla Aydın'a hareket etti.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Nurgül Hepekbiç de "Çocuğum da ben de çok mutluyuz. Bu tatil hem bizler hem de çocuklara çok iyi gelecek. Bunun devamını bekleriz. Çünkü gerçekten çocuklarımızın bu tür şeylere ihtiyaçları var" dedi.