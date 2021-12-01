Son dakika... Erzincan'da devrilen traktördeki 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Erzincan'da devrilen traktördeki 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel
Son dakika... Erzincan'da devrilen traktördeki 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Erzincan'ın Tercan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen traktördeki 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Tercan ilçesinde Kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen traktördeki 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Sürücü Ali Yılmaz (57) kullandığı traktörle, beraberindeki yeğeni Ali Kamil Düz (11) ve arkadaşı Muhammed Ali Algül (7) ile Tercan ilçesi Kökbaşı köyünden Esenevler köyüne gitmek isterken kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile 2 çocuk ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ali Kamil Düz hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri süren Yılmaz ile Algül'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son dakika... Erzincan'da devrilen traktördeki 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Son dakika... Erzincan'da devrilen traktördeki 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

Başkent beyaza büründü! Sıcaklıklar eksi 1'e düştü, belediyeden uyarı gecikmedi

 İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

İstanbul'un yanı başındaki Düzce'de kar yağışı başladı

 Kar yağışı yaklaşıyor! Marmara'da iki il beyaza büründü

Kar yağışı yaklaşıyor! Marmara'da iki il beyaza büründü

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title