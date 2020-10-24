Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

24.10.2020 10:20 | Son Güncelleme: 24.10.2020 10:32
Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Son dakika! Ermenistan Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Ermeni ordusunun Terter kentine düzenlediği füze saldırısı sonucu 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı ise 64'e yükseldi.

Ermenistan, 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almış ve birçok bölgeye saldırmıştı. Azerbaycan bu saldırının ardından kendisini savunmaya geçti ve yerleşim yerlerini işgalden kurtarmaya başladı. Yaklaşık olarak 1 aylık süreçte 100'den fazla sivil yerleşim yeri işgalden kurtarılırken, bu süreçte Ermenistan sürekli olarak sivil yerleşim yerlerini hedef aldı.

16 YAŞINDAKİ BİR GENÇ ÖLDÜ

Ermenistan yaptığı hain saldırılara bir yenisini daha ekledi. Ermeni orduları Azerbaycan'ın Terter ve Berde bölgelerini şiddetli bir şekilde saldırdı. Saldırılar sonucu Terter'de 16 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

64 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan ordusunun bu zamana kadar düzenlediği saldırılarda toplamda 64 sivil hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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