Son Dakika! Ermenistan Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu: 3 ölü
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Son Dakika! Ermenistan Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu: 3 ölü

15.10.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.10.2020 14:30

Son dakika! Ermenistan'ın Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Azerbaycan ile imzaladığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan, sivillere saldırmaya devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın Terter'e düzenlediği saldırıda 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin de yaralandığını açıkladı. Hacıyev "Ermenistan insani ateşkesin arkasına gizlenerek sivillere karşı terör politikası yürütüyor. Azerbaycan halkını koruma hakkını saklı tutuyor" dedi.

Topun isabet ettiği kabristanda birçok mezarlığın ağır şekilde tahrip edildiği, sivillere ait bir aracın da hasar aldığı görüldü.

"BU SADECE KAN DÖKÜLMESİNE YOL AÇACAK"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ermeni hükümetine ve halkına açık mesaj gönderdim: Kurtardığımız topraklarımızı geri alma girişimlerini bırakmalılar. Bu sadece yeni kayıplara ve kan dökülmesine yol açacak" ifadelerini kullandı.

46 SİVİL ERMENİSTAN SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar 27 Eylül günü, Ermenistan'ın saldırısı üzerine başladı. Karşı taarruza geçen Azerbaycan ordusu, bir kent ve iki kasaba dahil 45 yerleşim birimini işgalden kurtardı. Ermenistan'ın saldırıları sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivillerin sayısı 46'ya çıkarken, 200'den fazla ise yaralı var.

Son Dakika! Ermenistan Terter'de mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri vurdu: 3 ölü

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Haber Yorumları (15)
UYANMIŞ TÜRK: İÇİMİZDE ÖYLE HAİNLER VARKİ! YILLARCA ERMENİ OLDULAR, RUM OLDULAR AMA VARYA BİRTEK TÜRK OLAMADILAR. ŞU YUNAN KADAR OLAMAYAN HAİNLERE SESLENİYORUM, SİZİN ÖTE TARAFTA YERİNİZ YOK. . . SİZ SADECE ZAYİ OLACAKSINIZ! DÖNELİM KONUMUZA E BİZ NE ZAMAN ERMENİ YERLEŞİM ALANLARINI VURACAĞIZ??? ÇOK FAZLA İYİ NİYET TARİHTE HER ZAMAN BAŞIMIZA İŞ AÇMIŞTIR UNUTMAYALIM. . .
Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
ALLAH ISLAH ETSİN: Yerleşim yeri bombalayıpta rusyanın eline koz vermeye gerek yok. Ayrıca ermeninin bütün erkekleri zorla karabağa gönderildi. Sağ baştan yaka yıka karabağı alsa zaten ermenistanda erkek kalmayacak. Ondan sonra ülkenin ismini amazon diye değiştirirler.
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GEREKSİZ: Bence sen uyumaya devam et roboskide ökdürdüklerin kendi sehirlerini bombaladin hendek dedin daha neler neler asil senin sizin yeriniz yok öbür tarafta
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