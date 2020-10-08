Son Dakika! Ermenistan tarafından atılan 2 füze, Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve düştü

Son dakika! Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan, kent merkezlerine ve sivillere saldırmaya devam ediyor. Son olarak Ermenistan tarafından atılan 2 füze, Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve düştü. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.