Son Dakika! Ermenistan tarafından atılan 2 füze, Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve düştü
08.10.2020 11:24 | Son Güncelleme: 08.10.2020 11:38
Son dakika! Cephede ağır kayıplar veren Ermenistan, kent merkezlerine ve sivillere saldırmaya devam ediyor. Son olarak Ermenistan tarafından atılan 2 füze, Azerbaycan'ın Berde kentinde bir eve düştü. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Gence, Terter, Ağcabedi, Goranboy ve Ağdam bölgelerinin köylerini dün geceden beri füze ve ağır silahlarla vurulduğunu duyurmuştu. Goranboy'a düşen roket bir sivilin canını almıştı.
Saldırılar sonucu şu ana kadar 31 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi. 143 kişi yaralandı.
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