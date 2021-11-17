Son Dakika! Ermenistan'ın hain saldırılarında 7 Azerbaycan askeri şehit oldu, 10 yaralı var

Geçtiğimiz yıl Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal altında olan topraklarını geri almak için başlattığı savaş, zaferle sonuçlanmıştı. Ermenistan yenilgiyi kabul edip anlaşma imzalamak zorunda kalmıştı.

ÇATIŞMALAR DÜN YENİDEN BAŞLADI

Ancak yenilgiyi kabul edemeyen Ermenistan ise dün sabah saatlerinde yeniden saldırıya geçti. Ermenistan ordusu sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlattı. Saldırıda 2 Azerbaycan askeri yaralandı. Sınırdaki hareketlilik yeniden bir savaşın başlayıp başlayamayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

15 ERMENİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Ermeni askerlerinin saldırılarına Azerbaycan güçlerinin karşılık vermesiyle 15 Ermeni asker öldü, 12 asker yaralandı. Ermenistan yetkilileri ise çatışmalarda iki mevzinin kaybedildiğini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması için Rusya'dan yardım istendiğini söyledi.

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan'ın, sınırlarındaki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik adımlar attığı belirtildi. Açıklamada, "Şu anda Karakilise'de çatışmalar durdu, durum normale döndü ve kontrol altında." denildi. Dün Ermenistan Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ara buluculuğuyla, saat 17.30 itibarıyla Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ilan edilmiştir." ifadeleri yer aldı.

7 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT, 10 YARALI

Öte yandan bugün Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında dün yaşanan çatışmalarda Azerbaycan ordusundan 7 askerin şehit olduğunu, 10 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamada, Ermenistan'ın provokasyonunun başarısızlıkla sonuçlandığı, dün akşam saatlerinden itibaren sınırda durumun normalleştiği ifade edildi. Şehit askerlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, yaşananların tüm sorumluluğunun Erivan yönetiminde olduğu kaydedildi.

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