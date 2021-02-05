Son Dakika! Ermenistan Ararat'ta deprem oldu! Ermenistan kaç büyüklüğünde deprem oldu? Merkez üssü neresi?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi 5 Şubat Cuma günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde ve komşu ülkelerde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Ermenistan'da deprem mi oldu?
AFAD verilerine göre Ermenistan'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte deprem hakkında bilgiler... Deprem merkez üssü neresi? Deprem büyüklüğü kaç?
ERMENİSTAN DEPREM Mİ OLDU?
AFAD verilerine göre Ermenistan'ın Ararat şehrinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Ermenistan'ın Ararat kenti yakınlarında saat 18.36'da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.