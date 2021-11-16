"Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası" Operasyonu başlatıldı

Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (Jöh), Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 240 personel görev alıyor

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi-Han Yaylası Operasyonu başlatıldığını açıkladı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (Jöh), Polis Özel Harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 240 personel görev alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Hakkari İlinde "EREN KIŞ-4 ŞEHİT JANDARMA KOMANDO ER İBRAHİM DOĞU (KAZAN VADİSİ-HAN YAYLASI)" Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 240 personel 80 operasyonel tim görev alıyor.