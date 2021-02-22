Son dakika... Erdoğan: "Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve hazırlıklar bulunuyor."
22.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:54
Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve hazırlıklar bulunuyor.
Erdoğan: "Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve hazırlıklar bulunuyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş