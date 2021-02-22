Son dakika... Erdoğan: "Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve hazırlıklar bulunuyor."
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Son dakika... Erdoğan: "Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve hazırlıklar bulunuyor."

22.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 22.02.2021 14:54
Son dakika... Erdoğan:

Son dakika haberlerine göre Erdoğan: "Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve hazırlıklar bulunuyor.

Erdoğan: "Türkiye'nin enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Berat Bey'in bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve hazırlıklar bulunuyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz Güldaş

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