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Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek her türlü toplantı Nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

20.03.2020 08:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 08:50
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik tedbirler kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar veya aktiviteler Nisan ayı sonuna kadar ertelendi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan kovid-19 salgınının tüm dünyada halk sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtildi.

"HER TÜRLÜ AKTİVİTENİN ERTELENMESİ UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR"

Söz konusu salgının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e, toplam vaka sayısının ise 168 kişi artarak 359'a yükseldiğini açıkladı.

Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi

Haberin Videosu:

Erdoğan imzaladı, kovid-19 nedeniyle her türlü toplantı ertelendi

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