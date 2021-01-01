Son Dakika! Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılışını 'Felaket' olarak nitelendiren Sözcü gazetesine ilişkin bir soruya, "Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın" sözleriyle cevap verdi.