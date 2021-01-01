Son Dakika! Erdoğan'dan Sözcü gazetesinin manşetine tepki: Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın ibadete açılışını 'Felaket' olarak nitelendiren Sözcü gazetesine ilişkin bir soruya, "Ben okumuyorum, kimse de para verip okumasın" sözleriyle cevap verdi.
Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Bugün Sözcü gazetesinin manşetinde yer alan 2020 yılının felaketleri haberinde Ayasofya'nın ibadete açılmasına yer verilmesi, bir muhabir tarafından Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı bu soruya, "Ben o gazeteyi okumuyorum, kimse de para verip okumasın" ifadeleriyle yanıt verdi.
"AYASOFYA 2020'NİN TAÇLI YILDIZIDIR"
Öte yandan Erdoğan, açıklamalarını "Ayasofya 2020'nin adeta taçlı yıldızıdır" diyerek sonlandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan Sözcü gazetesinin bugünkü manşeti: