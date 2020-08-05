Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporu doğrultusunda "Açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" görüşünü YÖK'e bildirdi.

05.08.2020 22:03 | Son Güncelleme: 05.08.2020 22:23

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporu doğrultusunda "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü YÖK'e bildirdiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı'nın kararını Twitter'dan duyuran Fahrettin Altun, şunları yazdı: ''Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu "psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde" bir rapor hazırlamış ve Cumhurbaşkanımıza sunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun ilgili raporuna binaen "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.''

Son Dakika: Erdoğan, 'açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı' görüşünü YÖK'e bildirdi

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NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın psikoloji lisans eğitimi ve açık öğretim programının da açılması tartışmaları ile ilgili toplanması talimatını verdiği Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, geçtiğimiz gün toplanmıştı. Kurul toplantısında YÖK'ün ve bazı psikologların görüşleri değerlendirildi.

Kurul, uzaktan psikoloji eğitimi verilmesinin uygun olmadığı yönde eğilim gösterirken, atılması gereken adımlara ilişkin detaylı raporunu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıköğretim psikolojiyle ilgili kararını açıkladı: Kapatılması daha yararlı olur

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