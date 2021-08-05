Son Dakika! Bakan Dönmez'den termik santraldeki yangınla ilgili açıklama: Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok

Son dakika! Milas'ta günlerdir devam eden yangın akşam saatlerinde Kemerköy Termik Santrali'ni sarmış ve yangın 11 saat sonra söndürülmüştü. Termik santralinin son durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Santrali ve sağlığı tehdit eden bir durum yok. Standartlara aykırı bir emisyon tespiti yapılmadı, kömürlerin stoklandığı sahada da herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil" ifadelerini kullandı.