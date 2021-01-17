Son dakika: Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi
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Son dakika: Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

17.01.2021 05:53 | Son Güncelleme: 17.01.2021 05:56
Son dakika: Endonezya'daki depremde ölenlerin sayısı 56'ya yükseldi

Son dakika gündem haberi: Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 56'ya ulaştığı bildirildi.

Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde 15 Ocak'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 56'ya ulaştığı bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, operasyonel ihtiyaçlar için dün itibarıyla Batı Sulawesi eyaleti, Majene kenti ve Mamuju bölgesine toplamda 4 milyar rupiah (285 bin dolar) aktardıklarını belirtti.

Jati, bölge genelindeki 826 yaralıdan 201'inin tedavisinin hastanede sürdüğü bilgisini paylaşarak, Mamuju'da 47 ve Majene'de 9 olmak üzere depremde şu ana kadar toplam can kaybının 56 olduğunu aktardı.

Deprem sonrası yardım faaliyetlerinin ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade eden Jati, bölgede yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), 15 Ocak'ta yerel saatle 01.28'de, merkez üssü Majene kentinin 6 kilometre kuzeydoğusu olan ve 10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin Palu ve Makasar kentlerinde de hissedildiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur

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