Son dakika: Endonezya'da polis ile silahlı grup arasında çıkan çatışmada 6 kişi öldü

Son dakika haber: Endonezya'da polis ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Endonezya'da polis ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Başkent Cakarta Emniyeti Baş Komiseri Fadil Imran, yaptığı açıklamada, İslam Savunucuları Cephesi (FPI) destekçileri olduğu iddia edilen bir grupla polis arasında çatışma çıktığını belirtti.

Imran, FPI Lideri Rizieq Shihab'ın, düzenlediği toplu etkinliklerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle sorgulanmasına yönelik taraftarlarının polis merkezine akın edeceği ihbarı aldıklarını ifade etti.

İhbar kapsamında FPI destekçilerinin olduğu iddia edilen araçtaki kişilerin polis aracını taciz ettiğini aktaran Imran???????, taciz sonrası araçtakilerin polise ateşli silah ve kesici aletlerle saldırdığını dile getirdi.

Imran, polisin karşılık verdiği olayda 10 kişilik gruptan 6'sının öldüğünü ve diğer 4 kişinin olay yerinden kaçmayı başardığını kaydetti.

İmran ayrıca, Shihab ve destekçilerine soruşturma sürecini aksatmaktan kaçınma çağrısında bulunarak, aksi halde bu durumun suç teşkil ettiğini vurguladı.

FPI Lideri Shihab, 2017 yılında devlet ideolojisine hakaret ve cinsel içerikli suçlamalardan hakkında açılan davalar sonrası ülkeyi terk ederek Suudi Arabistan'a yerleşmişti. Hakkındaki suçlamalar geçen yıl düşürülen ve 10 Kasım'da ülkeye dönen Shibab, salgın döneminde kuralları hiçe sayarak kalabalık etkinlikler düzenlemekle eleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Atanur