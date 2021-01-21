Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'nın kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 134 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 154 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı vermezken, depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

15 OCAK'TA 6.2 İLE SALLANDILAR

Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde de 15 Ocak'ta 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, şiddetli depremde 89 kişi hayatını kaybetmişti.

2018'DE 4 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami ise Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.