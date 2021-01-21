Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem

21.01.2021 15:44 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:15
Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Dünyanın en kalabalık Müslüman ülkesi Endonezya'nın kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü, eyaletin kuzeyindeki Talaud Adaları'na bağlı Melonguane bölgesinin 134 kilometre kuzeydoğusu olan depremin, yerin 154 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

BMKG, 7,1 büyüklüğündeki deprem sonrası tsunami alarmı vermezken, depremde ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

15 OCAK'TA 6.2 İLE SALLANDILAR

Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde de 15 Ocak'ta 6,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, şiddetli depremde 89 kişi hayatını kaybetmişti.

2018'DE 4 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami ise Donggala, Palu, Sigi bölgelerini etkilemiş ve 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Yorumları (1)
YİNE: yeni yıla yine depremlerle başladık allah sonumuzu hayır etsin
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Selçuk Özdağ Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Cemre Kemer Caner Cindoruk Seren Serengil
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 16:15:47. #1.14#
title