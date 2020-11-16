Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı
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Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı

16.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 16.11.2020 19:20

Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimize hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı. Rusya'da yaşadığı tespit edilen Atabey'in iadesi için sürecin takip edildiği belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Youtube kanalında Kur'an'ı Kerim ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (S.A.V) hedef alan küstah açıklamalarda bulunan İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet'ten yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 16 Kasım 2020 tarihinde YouTubeadlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İbrahimAtabeyTutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır.

11 SUÇ KAYDI VAR, RUSYA'DA YAŞIYOR

Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Skandal görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından İbrahim Atabey'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "İbrahim Atabey Tutuklansın" etiketi altında binlerce paylaşım yapıldı. Etiketin altına yorum yapan Twitter kullanıcıları, "Adı İbrahim ama Ebu Cehil'den farkı olmayan bu haysiyetsizi tutuklayın" çağrısında bulundu.

NOT: Videonun ilgili kısmını Kur'an-ı Kerim'e olan saygımızdan ve rahatsız edici olduğundan yayınlayamıyoruz.

Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı

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Haber Yorumları (3)
AGA: rusya ne dedi her dine ve muslimanlara saygiliyiz o zaman bu adimi rusya atacak madem her dine saygisi var ise orda yakanip idam edilmesi gerek
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GAKKO: İdam edin idam
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HASOOİ: İyi olmuş kimse bizim ülkemizde dinimize vatanımıza hakaret edemez
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500
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