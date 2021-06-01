Son Dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü, 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştirdi

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Son dakika: Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2021 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2021 yılı atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

EGM tarafından 2021 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde, Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis Memuru, Başpolis Memuru ve Polis Memuru rütbelerindeki toplam 21 bin 526 personelin atama ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi.

Bu doğrultuda; 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 10 bin 329 personelin, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 845 personelin, 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye 352 personelin atama işlemleri yapıldı.

37 BİN PERSONEL YERİNDE BIRAKILDI

Ayrıca 1'inci bölgedeki 30 bin 915, 2'inci bölgedeki 6 bin 284 olmak üzere toplamda 37 bin 199 personelin ise ipka yani yerinde bırakma talepleri kabul edildi.