Son dakika... Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
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Son dakika... Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde inşaatta çalışan bir işçi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Sancaklıbozköy Mahallesi'nde bugün saat 14.00 sıralarında, S.Ü.'ye ait evin inşaatında çalışan E.A. (45) isimli inşaat işçisi, çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.A. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İnşaat sahibi S.Ü. (38) ifadesi alınarak serbest bırakılırken, talihsiz işçinin cansız bedeni otopsi işlemi için Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne gönderildi. - MANİSA

Son dakika... Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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