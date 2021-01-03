Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

03.01.2021 17:24 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:37
Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

KANDİLLİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.3 OLARAK ÖLÇTÜ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Öte yandan AFAD'ın verilerine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldi. Saat 16.30'da meydana gelen depremin derinliği ise 8.58 km olarak açıklandı.

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