Son dakika... Elazığ'da yangın, bina ve bir okuldaki öğrenciler tahliye edildi
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Son dakika... Elazığ'da yangın, bina ve bir okuldaki öğrenciler tahliye edildi

Son dakika... Elazığ'da yangın, bina ve bir okuldaki öğrenciler tahliye edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde bir okulun yanında bulunan 6 katlı binada yangın çıktı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde bir okulun yanında bulunan 6 katlı binada yangın çıktı. Yangının söndürme çalışmaları sürerken, bina ve yanında bulunan ilkokul tahliye edildi.

Olay, ilçe merkezine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Numune Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı bir binanın son katında ve çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, güvenlik amacıyla bina ve yanında bulunan Yavuz Selim İlkokulu tahliye edildi. Çok sayıda veli de gelerek çocuklarını okuldan aldı.

Yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

Son dakika... Elazığ'da yangın, bina ve bir okuldaki öğrenciler tahliye edildi
Son dakika... Elazığ'da yangın, bina ve bir okuldaki öğrenciler tahliye edildi
Son dakika... Elazığ'da yangın, bina ve bir okuldaki öğrenciler tahliye edildi
Son dakika... Elazığ'da yangın, bina ve bir okuldaki öğrenciler tahliye edildi
Son dakika... Elazığ'da yangın, bina ve bir okuldaki öğrenciler tahliye edildi
Son dakika... Elazığ'da yangın, bina ve bir okuldaki öğrenciler tahliye edildi
Son dakika... Elazığ'da yangın, bina ve bir okuldaki öğrenciler tahliye edildi
Son dakika... Elazığ'da yangın, bina ve bir okuldaki öğrenciler tahliye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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