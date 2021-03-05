Son dakika: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
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Son dakika: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

05.03.2021 14:43 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:48
Son dakika: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haber: Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza,merkeze bağlı Çayda Çıra kavşağı Şehit Fatih Celayir altgeçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,M.A idaresindeki 25 AAH 659 plakalı otomobil,S.K idaresindeki 23 ABC 754 otomobille çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Son dakika: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı
Son dakika: Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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