Son dakika... Elazığ'da kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Elazığ'da kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Elazığ'da kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu

Son dakika haberi: Elazığ'da kayıp olan 3 koyunu jandarma ekipleri ahırdan 10 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.

Elazığ'da kayıp olan 3 koyunu jandarma ekipleri ahırdan 10 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Beyyurdu köyünde Ahmet Akalın hayvanlarıyla ilgilenmek için ahıra gittiğinde 3 koyununun olmadığını fark etti. Bunun üzerine Akalın, jandarmadan yardım istedi. Bölgeye giden jandarma ekiplerinin 3 saatlik arama çalışmasıyla ahırdan 10 kilometre uzaklaşan hayvanlar bulundu. Köye getirilen koyunlar sahibine teslim edildi.

Koyunlarının bulunduğu için mutlu olan Akalın, jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ELAZIĞ

Son dakika... Elazığ'da kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mansur Yavaş Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Nur Sürer Hande Ataizi Tayanç Ayaydın
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Elazığ'da kayıp koyunlar jandarma tarafından bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 14:11:20. #1.16#
title