Son dakika! Elazığ'da göle balık tutmaya giden kişi ölü bulundu
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Son dakika! Elazığ'da göle balık tutmaya giden kişi ölü bulundu

03.10.2020 19:23 | Son Güncelleme: 03.10.2020 19:27
Son dakika! Elazığ'da göle balık tutmaya giden kişi ölü bulundu

Son dakika haberler: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde balık tutmaya giden kişi, Hazar Gölü'nde ölü bulundu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde balık tutmaya giden kişi, Hazar Gölü'nde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde Hazar Gölü Maliye Kampı civarında balık tutmaya giden Eyüp Hatipoğlu'ndan (81) bir daha haber alamayan eşi, durumu komşusu Emin Kurt'a anlattı.

Oğlu ile göl kenarına giden Kurt, Hatipoğlu'nu kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta su yüzeyinde hareketsiz şekilde buldu.

Hatipoğlu'nu gölden çıkaran Kurt, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlenen Hatipoğlu'nun cesedi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Dağ

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