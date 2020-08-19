Son Dakika | "Eğitim için tarihi bir adım" Son dakika haberlerine göre YÖK'ün, Eğitim Fakülteleri ile ilgili aldığı "yetki devri" kararının, tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, "Bu dinamik süreci Eğitim Fakültelerimiz bilimsel normlarda yönettiği sürece, alana daha donanımlı öğretmenler kazandırılacak" dedi.

YÖK'ün, Eğitim Fakülteleri ile ilgili aldığı "yetki devri" kararının, tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, "Bu dinamik süreci Eğitim Fakültelerimiz bilimsel normlarda yönettiği sürece, alana daha donanımlı öğretmenler kazandırılacak" dedi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) geçen gün aldığı "Eğitim Fakültelerine yetki devri" kararını değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yeşim Üstün, "Bu karar, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'ın da ifade ettiği gibi tarihi bir karardır" dedi.

"ÇAĞA DAHA HIZLI UYACAĞIZ"Kararla, Eğitim Fakültelerinde öğretmenlik programlarındaki derslerin, müfredatın ve kredilerin belirlenmesini, üniversitelerin yetkili kurullarına bırakıldığını hatırlatan Prof. Dr. Üstün, "Bu tarihi kararla birlikte Eğitim Fakülteleri, programlarındaki öğretmen adaylarının gereksinimlerini dikkate alarak, bir yandan dünyayı ve gelişen değişimleri izleyip, diğer yandan da ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak; müfredatlarında gerekli düzenlemeleri daha hızlı gerçekleştirebilecek. Dolayısıyla çağa çok daha hızlı ayak uydurabileceğiz" diye konuştu."OKULLARLA İŞ BİRLİĞİ GELİŞMELİ"YÖK'ün Eğitim Fakültelerine tanıdığı bu özgürlüğün, nitelikli öğretmen yetiştirmede büyük bir fırsat olduğunu belirten Prof. Dr. Üstün, "Şimdi fakülteler bu noktada, en önemli paydaşları olan okullar ile daha çok iş birliği yaparak, bu değişim ve gelişimi yönetmeli. Çünkü öğretmen adaylarının mesleki beceri ve yetkinlikleri kazanmalarında, mesleğe hazırlanmalarında okullarımızın payı büyük. Bu dinamik süreci Eğitim Fakültelerimiz bilimsel normlarda yönettiği sürece, alana daha donanımlı öğretmenler kazandırılacak" ifadelerini kullandı."İAÜ EN İYİ DONANIMA SAHİP"

Prof. Dr. Üstün, "Eğitim programlarının geliştirilmesi noktasında İAÜ Eğitim Fakültesi'nin genç ve zengin akademik kadrosu bu dinamik süreci en iyi şekilde yönetecek donanıma sahiptir. Bu önemli sorumluluğun bilincinde olan bir fakülte olarak her zaman daha iyiye ulaşma hedefimiz ile yolumuza devam edeceğiz" şeklinde ifade etti.

Kaynak: DHA