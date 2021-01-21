SON DAKİKA! Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! Ege'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?
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SON DAKİKA! Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! Ege'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

21.01.2021 03:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 03:22
SON DAKİKA! Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! Ege'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA! Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularıyla Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi verilerine erişmeye çalışıyor. Ege Denizi'nde deprem meydana geldi! Ege'de deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aktif fay hatlarının bulunduğu ülkemizde farklı şiddetlerde pek çok son dakika deprem olayı meydana geliyor. Yurtta ve dünyada meydana gelen son depremler ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler ise deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? sorularıyla araştırılıyor.

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE? (21 OCAK)

Son dakika deprem gelişmelerine ilişkin tüm detaylar şöyle;

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre deprem, saat 02.37'de ve 6,91 kilometre derinlikte gerçekleşti. Öte yandan saat 02:28'de 3.9 bir deprem daha kaydedildi.

Depremin merkez üssünün Seferihisar'a uzaklığı 21,44 kilometre olarak ölçüldü.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

"2021.01.21 02:37:5637.862226.762015.5-.-4.74.7EGE DENIZIİlksel"

AFAD AÇIKLAMA YAPTI

AFAD yaptığı açıklamada, "Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 02.37'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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