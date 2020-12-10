Son dakika... Düzce itfaiyesi bir ayda 53 yangına müdahale etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Düzce itfaiyesi bir ayda 53 yangına müdahale etti

10.12.2020 13:19 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:24
Son dakika... Düzce itfaiyesi bir ayda 53 yangına müdahale etti

Son dakika haberleri... DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayında 53 yangına müdahale ederek söndürdü.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kasım ayında 53 yangına müdahale ederek söndürdü.

Düzce Belediyesi tarafından son teknoloji araç gereçlerle donanımlı hale gelen itfaiye teşkilatı, yangın, trafik kazaları, hayvan kurtarma, kapı açma gibi birçok alanda vatandaşların yardımına koşmaya devam ediyor. Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, Kasım ayında 53 yangın olayına müdahale ederken, 13 trafik kazasında da kurtarma çalışması yaptı. Kasım ayı içinde 16 hayvanı kurtaran ekipleri, asansörde mahsur kalan 2 kişiyi de kısa sürede kurtararak yardımcı oldu.

Çoban mevkiinde yapılacak olan yeni hizmet binasının ardından vakalara ulaşma daha hızlı olacağını belirten İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, "Bahçeşehir'de müfrezimi hizmete aldık. Yeni itfaiye erlerimizle kadromuzu güçlendireceğiz. Yeni Hizmet Binamızı da geçtikten sonra çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın zor zamanlarında yanında olacağız" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Düzce'de Kasım ayında 5 orman yangını söndürüldü
Son dakika haberleri: Düzce'de Kasım ayında 5 orman yangını söndürüldü
Bitlis'te 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı
Bitlis'te 53 düzensiz göçmen ve bir organizatör yakalandı
Son dakika: Bir gün önce yakılan fırından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
Son dakika: Bir gün önce yakılan fırından çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Ezgi Mola Ebru Şallı Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Şenol Güneş Burak Yılmaz Mbaye Diagne Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Ankara Pfizer Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Düzce itfaiyesi bir ayda 53 yangına müdahale etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 13:27:25. #1.15#
title