Son Dakika | Düzce'de istinat duvarına sıkışan yavru kedi kurtarıldı
21.10.2020 17:31 | Son Güncelleme: 21.10.2020 17:38
Son dakika haberlerine göre Düzce'de istinat duvarı arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Düzce'de istinat duvarı arasında sıkışan yavru kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir bölgesi Esentepe Mahallesi'nde istinat duvarı arasında sıkışan kediyi gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, istinat duvarı arasına sıkışan kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.
Kediyi kurtarmak için seferber olan ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucunda hayvanı mahsur kaldığı yerden çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever