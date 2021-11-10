Son dakika haberleri... Evinde çıkan yangından kurtulmak için balkondan atlayan genç yaralandı
AA / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Düzce'de evinde çıkan yangından kurtulmak için panikle balkondan atlayarak yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
AYDIN (AA) - Düzce'de evinde çıkan yangından kurtulmak için panikle balkondan atlayarak yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Şıralık Mahallesi 5560. Sokak'ta Selahattin Aydın'a ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler evin tamamını sardı. Babasıyla yaşadığı evde yalnız uyuyan ve yoğun dumana uyanan Melih Aydın (18), panikleyerek evin ikinci katındaki balkondan atladı.
Yaralanan Aydın, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatte söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.