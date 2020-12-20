Son Dakika | Düzce'de arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede öldü
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Son Dakika | Düzce'de arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede öldü

20.12.2020 20:05 | Son Güncelleme: 20.12.2020 20:08
Son Dakika | Düzce'de arkadaşının elindeki tüfeğin ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede öldü

Son dakika haberler... Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, arkadaşının elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilyayla köyünde arkadaşı Alper Yazıcı'nın (36) evine giden V.E'nin elindeki tüfek henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle yaralanan Yazıcı, 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan Yazıcı'nın cenazesi, Yeşilyayla köyünde toprağa verildi.

V.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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