Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
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Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
03.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 03.05.2020 10:52

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, "Türkiye huzurevleri ve bakım kuruluşlarında alınan önlemlerle dünyaya örnek oluyor" açıklamasını yaptı. DSÖ yetkilileri, alınan tedbirlerin ve izlenen politikanın çok etkileyici olduğunu belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkileri ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri arasında huzurevleri ve bakım evlerinde alınan virüs önlemlerine ilişkin bir video konferans gerçekleştirildi.

DSÖ YETKİLİLERİ ETKİLENDİ

Toplantıda Aile Bakanlığı yetkilileri Türkiye'nin huzurevleri ve bakımevlerinde alınan önlemleri paylaştı. Yaşlı hastalara tahsis edilen yatak ve suni solunum cihazı sayısının ortalamanın üstünde olduğu ifade edildi. DSÖ yetkilileri ise alınan tedbirlerin ve izlenen politikanın çok etkileyici olduğunu belirtti.

DSÖ İÇİNDE YAYIMLANACAK

Öte yandan DSÖ yetkilileri, Türkiye'nin huzurevi ve bakım evlerinde aldığı tedbirler ile dünyaya örnek olduğunu vurguladı. Bu tedbirler bir yayın haline getirilerek Dünya Sağlık Örgütü içinde yayımlanacak.

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye, huzurevlerinde aldığı tedbirlerle dünyaya örnek oluyor
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