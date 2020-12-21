Son Dakika! DSÖ'den koronanın daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili açıklama: Ciddi hastalık veya ölüme neden olduğuna dair kanıt yok

Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüsün daha hızlı yayılan türünün şu ana kadar "ciddi hastalık veya ölüme" neden olduğuna dair hiçbir kanıt olmadığını açıkladı.