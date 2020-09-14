Son Dakika! Dünya Sağlık Örgütü: Ekim ve kasım aylarında korona kaynaklı daha fazla ölüm göreceğiz Son dakika! Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse bağlı ölümlerin ekim ve kasım aylarında daha sert geçeceğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'dan kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, ekim ve kasım aylarında, koronavirüse bağlı ölümlerin daha da artabileceği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü Hans Kluge, "Koronavirüsle mücadele daha da zorlaşacak. Ekim ve kasım ayında daha fazla ölüm göreceğiz" dedi. Kluge, dünya ülkelerinin bu kötü haberi duymak istemediğini ifade ederken, pandeminin 'bir anda' biteceğine dair olumlu bir mesaj vermeyi istediğini vurguladı.

"AŞI PANDEMİNİN SONU OLMAYACAK"

"Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum" ifadelerini kullanan Kluge, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus. Pandeminin sonu, toplum olarak bu pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır. Bu bize bağlı ve bu çok olumlu bir mesaj"

VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Örgütün yayınladığı rapora göre, dünya genelinde bir günde 307 bin 930 vaka tespit edildi. Bu sayı salgın başından bu yana ulaşılan en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. En fazla vaka artışı Hindistan, ABD ve Brezilya'da kaydedildi. Bir önceki günlük vaka rekoru yaklaşık 307 bin vakayla 6 Eylül'de kayıtlara geçmişti. Dünya genelinde şu ana kadar 29 milyondan fazla vaka tespit edildi, 927 binden fazla can kaybı yaşandı.