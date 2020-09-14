Son Dakika! Dünya Sağlık Örgütü: Ekim ve kasım aylarında korona kaynaklı daha fazla ölüm göreceğiz
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Son Dakika! Dünya Sağlık Örgütü: Ekim ve kasım aylarında korona kaynaklı daha fazla ölüm göreceğiz

Son dakika! Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüse bağlı ölümlerin ekim ve kasım aylarında daha sert geçeceğini açıkladı.

14.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:57

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'dan kritik bir açıklama geldi. Açıklamada, ekim ve kasım aylarında, koronavirüse bağlı ölümlerin daha da artabileceği ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü Hans Kluge, "Koronavirüsle mücadele daha da zorlaşacak. Ekim ve kasım ayında daha fazla ölüm göreceğiz" dedi. Kluge, dünya ülkelerinin bu kötü haberi duymak istemediğini ifade ederken, pandeminin 'bir anda' biteceğine dair olumlu bir mesaj vermeyi istediğini vurguladı.

"AŞI PANDEMİNİN SONU OLMAYACAK"

"Ülkelerin bu kötü haberi duymak istemediği bir zaman ve bunu da anlıyorum" ifadelerini kullanan Kluge, sözlerine şu şekilde devam etti: "Sürekli aşının pandeminin sonu olacağını duyuyorum. Tabii ki olmayacak. Aşının tüm nüfus gruplarına yardımcı olup olmayacağını bile bilmiyoruz. Şimdi bir gruba değil diğerine yardımcı olacağına dair bazı işaretler alıyoruz. ve sonra farklı aşılar sipariş etmek zorunda kalırsak, tam bir lojistik kabus. Pandeminin sonu, toplum olarak bu pandemiyle nasıl yaşayacağımızı öğreneceğimiz andır. Bu bize bağlı ve bu çok olumlu bir mesaj"

VAKA SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Örgütün yayınladığı rapora göre, dünya genelinde bir günde 307 bin 930 vaka tespit edildi. Bu sayı salgın başından bu yana ulaşılan en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. En fazla vaka artışı Hindistan, ABD ve Brezilya'da kaydedildi. Bir önceki günlük vaka rekoru yaklaşık 307 bin vakayla 6 Eylül'de kayıtlara geçmişti. Dünya genelinde şu ana kadar 29 milyondan fazla vaka tespit edildi, 927 binden fazla can kaybı yaşandı.

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Son Dakika! Dünya Sağlık Örgütü: Ekim ve kasım aylarında korona kaynaklı daha fazla ölüm göreceğiz
Haber Yorumları (15)
GÖZLEM: Ahmaların son günlerde kullandığı yeni bir slogan var. ''Dünü dünde bırakırım, dostlarımla önüme bakarım'' gibi bir şey söylüyorlar. Dünü ve yaptığın yanlışları unutursan, önünü nası göreceksin ki. ! İlk günden beri günlük vaka sayılarını alt alta yazıp grafiğini çizdirin. KURALLARINIZI ''da Tedbirlerinizi de hangi tarihlerde uyguladığınızı işaretleyin, sonucuna bakın. Etkisi olmuş mu. ? OLMAMIŞ. . ! Ne diyeceğiz. ? İŞE YARAMAMIŞLAR. ! Olmamış. Olmamış. Olmamış. ! Bu kafayla sonuç alamazsınız. !
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EFE: doğru söylüyor çünkü virüsü de kendileri yaydı o yüzden istedikleri gibi yönlendirip insanlara da haber verip korku salıyorlar
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GÖRECELİ KAVRAM!: Kimine göre ürkütücü, kimine göre bambaşka. Hızır iş başında. . .
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