Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Koronavirüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Soumya Swaminathan, aşıda önceliğin; sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ve 65 yaş üstü vatandaşlara verileceğini söyledi.
18.06.2020 13:34 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:39
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs aşısına ilişkin kritik bir açıklamada bulundu. DSÖ yetkilisi Soumya Swaminathan, aşıda önceliğin sağlık çalışanları, güvenlik güçleri, yüksek risk grubundaki kişiler ve 65 yaş üstü vatandaşlara verileceğini söyledi.
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