Son Dakika! Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla insan koronadan hayatını kaybetti

Çin'in Vuhan kentinden 2019'un aralık ayında yayılmaya başlayan koronavirüs salgını henüz etkisini yitirmiş değil. Salgına karşı net bir tedavi yöntemi bulunamazken birçok ülke koronavirüste ikinci pik noktasını yaşıyor.

VEFAT SAYISI 1 YILDA 1,5 MİLYONU AŞTI

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yaklaşık olarak bir yılda virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1 milyon 500 bin 271'e, vaka sayısı ise 64 milyon 897 bin 870'e ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE YAŞANDI

Çin'den yayılan koronavirüs salgını ilk olarak Avrupa'da ciddi şekilde etki gösterirken, burada İtalya ve İspanya salgının merkez üssü haline gelmişti. Daha sonra ABD'de etkili olmaya başlayan virüs burada milyonlarca kişiyi etkisi altına aldı. Asya ve Avrupa'dan sonra salgının merkez üssü haline gelen ABD'de şimdiye kadar279 bin 867 kişi hayatını kaybetti.

ABD'Yİ BREZİLYA TAKİP ETTİ

ABD'nin ardından en çok vefat 174 bin 531 ile Brezilya'da yaşandı. Brezilya'yı ise; 138 bin 657 ile Hindistan, 107 bin 565 ile Meksika, 59 bin 699 ile İngiltere, 57 bin 45 ile İtalya, 53 bin 816 ile Fransa, 48 bin 990 ile İran, 45 bin 784 ile İspanya, 41 bin 607 ile Rusya ve 39 bin 156 ile Arjantin izledi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre Türkiye genelinde 2 Aralık tarihinde 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Bu vakalarla birlikte toplam hasta sayısı 513 bin 656'ya yükseldi. Dün 193 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybederken, şimdiye kadar 5 bin 502 kişi hayatını kaybetti. Tedavilerinin ardından taburcu edilen hasta sayısı ise 414 bin 141'e yükseldi.