Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 99 milyonu geçti

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 99 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya geneline yayılan Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 99 milyon bin 874'e yükseldi.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 122 bin 576'ya ulaştı.

ABD, 25 milyon 410 bin 241 vaka ve 424 bin 634 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında ABD'yi, 10 milyon 654 bin 656 ile Hindistan, 8 milyon 768 bin 280 ile Brezilya, 3 milyon 698 bin 273 ile Rusya, 3 milyon 617 bin 459 ile İngiltere, 3 milyon 11 bin 257 ile Fransa, 2 milyon 603 bin 472 ile İspanya, 2 milyon 455 bin 185 ile İtalya, 2 milyon 424 bin 328 ile Türkiye, 2 milyon 129 bin 51 ile Almanya, 1 milyon 987 bin 418 ile Kolombiya, 1 milyon 853 bin 830 ile Arjantin, 1 milyon 732 bin 290 ile Meksika, 1 milyon 470 bin 879 ile Polonya, 1 milyon 392 bin 568 ile Güney Afrika, 1 milyon 367 bin 32 ile İran, 1 milyon 187 bin 897 ile Ukrayna ve 1 milyon 88 bin 96 ile Peru izliyor.

Can kaybı sayısında ABD'yi, 215 bin 513 ile Brezilya, 153 bin 363 ile Hindistan, 147 bin 614 ile Meksika, 97 bin 329 ile İngiltere, 85 bin 162 ile İtalya, 72 bin 647 ile Fransa, 68 bin 971 ile Rusya, 57 bin 294 ile İran, 55 bin 441 ile İspanya, 52 bin 139 ile Almanya, 50 bin 586 ile Kolombiya, 46 bin 575 ile Arjantin, 40 bin 76 ile Güney Afrika, 39 bin 427 ile Peru, 35 bin 253 ile Polonya, 27 bin 664 ile Endonezya, 24 bin 933 ile Türkiye, 21 bin 778 ile Ukrayna ve 20 bin 675 ile Belçika izliyor.

Dünya genelinde 71 milyon 150 bin 485 kişi ise virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Halen 25 milyon 728 bin 400 hasta tedavi altında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik