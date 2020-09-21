Son Dakika: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Dün akşam 5.1 büyüklüğündeki depremle sallanan Niğde'nin Bor ilçesinde bu sabah 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

21.09.2020 07:24 | Son Güncelleme: 21.09.2020 07:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.37'de merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,03 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

DÜN AKŞAM 5.1'LE SALLANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22.08'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR

Niğde'de meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan yapılan açıklamada, "Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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