Son Dakika: Düğün ve kınalar iptal mi? Düğünler yapılacak mı?

Tüm ülkenin merakla beklediği Ramazan tedbirlerinin görüşüldüğü Kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı. Peki, Kına ve düğünler yapılacak mı? Düğün ve kınalar iptal mi? Düğünler yapılacak mı? Düğünler yapılacak mı? Kınalar yapılacak mı?