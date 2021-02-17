Son dakika: Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil, kovalamacada polis aracına çarptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika: Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil, kovalamacada polis aracına çarptı

17.02.2021 23:56 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:00
Son dakika: Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil, kovalamacada polis aracına çarptı

Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde drift yaptıktan sonra kaçan ve 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında polis aracına çaptı.

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde drift yaptıktan sonra kaçan ve 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında polis aracına çaptı. Kazanın ardından yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu'nun Rumeli Mahallesi Dibek Sokak üzerinde dirift  yapan bir otomobil, park halindeki bir araca çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan otomobili, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gören polis ekipleri, 'dur' ihtarında bulundu, ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya devam etti. Polisin de takviye ekiplerle kovaladığı araç, Devlet Hastanesi önünde ters yola girip, önünü kesmeye çalışan polis aracına çarparak durdu. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kaçan otomobilde bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.Araçtaki şüphelilere, dirift yapmaktan 12 bin lira para cezası uygulanırken, otomobil de 2 ay trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca, soruşturma başlatıldı.


Son dakika: Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil, kovalamacada polis aracına çarptı
Son dakika: Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil, kovalamacada polis aracına çarptı
Son dakika: Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil, kovalamacada polis aracına çarptı
Son dakika: Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil, kovalamacada polis aracına çarptı
Son dakika: Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil, kovalamacada polis aracına çarptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Kadir Topbaş Özlem Zengin Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Prens Harry Meghan Markle
Spor Ali Koç Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Özil Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Barcelona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil, kovalamacada polis aracına çarptı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 00:02:42. #1.14#
title