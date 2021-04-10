Son Dakika | Dolmabahçe'de "kısıtlama" denetimi
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Son Dakika | Dolmabahçe'de "kısıtlama" denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son Dakika | Dolmabahçe'de 'kısıtlama' denetimi

Son dakika habere göre Beşiktaş Dolmabahçe'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili denetimler gerçekleştirdi.

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Beşiktaş Dolmabahçe'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili denetimler gerçekleştirdi.

Beşiktaş Dolmabahçe'de sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yapıldı. Yapılan denetimde ticari taksiler ve sivil araçlar durdurulup izin belgeleri kontrol edildi. Ticari taksideki bir kişi önce izin belgesinin yapıldığını fakat almadığını söyledi ardından arkadaşını arayarak izin belgesini yollamasını istedi. İzin belgesini gösteren genç ceza yemekten kurtuldu. Kontrollerde vatandaşların kısıtlama kurallarına uyduğu görüldü. Denetimlerin gün boyu devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Son Dakika | Dolmabahçe'de 'kısıtlama' denetimi
Son Dakika | Dolmabahçe'de 'kısıtlama' denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 11:17:23. #1.16#
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